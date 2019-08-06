شكرا لقرائتكم خبر عن الادعاء السويسري يوجه اتهامات لثلاثة مسؤولين سابقين في الاتحاد الألماني لكرة القدم بالفساد والان مع التفاصيل

وجه الادعاء السويسري اليوم الثلاثاء اتهامات لثلاثة مسؤولين سابقين في الاتحاد الألماني لكرة القدم، بشأن مدفوعات ترتبط على ما يبدو بتنظيم ألمانيا لكأس العالم 2006.

واتهمت سويسرا المسؤولين الثلاثة هورست شميت وتيو تسفانتسيغر وفولفجانغ نيرسباخ إضافة إلى الأمين العام السابق للاتحاد الدولي (فيفا)، أورس لينسي، بتضليل أعضاء لجنة إشراف تابعة للاتحاد الألماني بشأن الغرض الحقيقي من إنفاق مبلغ 6.7 مليون يورو (7.5 مليون دولار).

وقال مكتب المدعي العام السويسري إن اجراءات التقاضي ضد أسطورة كرة القدم الألماني السابق، فرانز بيكنباور، والذي يخضع لتحقيقات في القضية ذاتها، ستستمر بشكل منفصل بسبب مشاكله الصحية التي تحول دون استجوابه.

وتتهم السلطات شميت وتسفانتسيغر ولينسي بالتحايل، ونيرسباخ بالتواطؤ في اتهامات الاحتيال ذاتها.

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وقال مكتب المدعي العام السويسري إنه أوقف الشهر الماضي تحقيقاً في مزاعم عن غسل أموال في القضية ذاتها، وأضاف: "كشفت التحقيقات انه في صيف عام 2002 قبل فرانز بيكنباور قرضاً بقيمة عشرة ملايين فرنك سويسري حصل عليه بإسمه، ودخل حسابه من روبرت لوي دريفوس".

وتابع: "استخدم هذا المبلغ لتمويل عدة أوجه للانفاق عبر شركة محاماة سويسرية إلى شركة قطرية مملوكة لمحمد بن همام"، وكان بن همام وقتها أحد أعضاء اللجنة التنفيذية في فيفا.

وتابع: "الغرض الحقيقي من دفع إجمالي عشرة ملايين فرنك سويسري إلى بن همام لم يتم تحديده".

وأثارت هذه المدفوعات العديد من التحقيقات وقادت إلى استقالة نيرسباخ بسبب مزاعم عن أنها استخدمت بشكل مستتر لشراء أصوات لمساعدة ألمانيا على الفوز بتنظيم كأس العالم في 2006.