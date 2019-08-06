شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تهدد باستهداف الانتخابات الرئاسية الأفغانية والان مع التفاصيل

هددت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، بعرقلة الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقبلة، وشن هجمات على الفعاليات الانتخابية، وذلك على الرغم من ما يتردد من أن مباحثات السلام التي تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً أحرزت تقدماً.

ووصفت الحركة الانتخابات المقررة في 28 سبتمبر(أيلول) المقبل "بالحيلة التي تهدف لخداع المواطنين" وطالبت مسلحيها باستخدام كل قدراتهم لمنع إجراء الانتخابات.

وطالبت الحركة المواطنين تجنب الفعاليات الانتخابية والمسيرات" وذلك لأنها يمكن أن تصبح أهدافاً محتملة".

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ويشار إلى أن أول يوم في الحملات الانتخابية، التي بدأت منذ 10 أيام، شهدت وقوع هجوم على مكتب المرشح لمنصب نائب الرئيس أمر الله صلاح، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصاً.

ويشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين وحركة طالبان يلتقون منذ العام الماضي من أجل العمل على التوصل لحل سياسي للصراع.

وبعد عدة جولات من المباحثات، أعرب الجانبان عن أملهما في الاقتراب من التوصل لاتفاق.

وكان المسؤول الأمريكي الخاص المعني بشؤون المصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد، نشر تغريدة أمس الإثنين قال فيها إن "الجانبين الأمريكي وحركة طالبان أحرزا تقدماً رائعاً".