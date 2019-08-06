شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك في مؤتمر صحفي: لا نقبل بالإعتداء على الشماليين بعدن والان مع التفاصيل

بدأ قبل قليل مؤتمر صحفي لقيادة المجلس الانتقالي لكشف هوية الجهة التي نفذت واقعة اغتيال القيادي في الحزام الامني منير اليافعي ابو اليمامة.

وفي المؤتمر الصحفي تحدث نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك مستعرضا الاحداث التي وقعت خلال الايام القليلة .

ونفى بن بريك وجود حملة امنية لترحيل المواطنين الشماليين من عدن لكنه قال انها حملة شعبية لاسلطة لاي احد عليها.

وقال بن بريك انه لايمكن تخدير الجنوبيين ببعض المناصب في الحكومة .

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وأشار إلى أن قوات الانتقالي كانت بصدد اسقاط معاشيق في 28 يناير 2018.

واستعرض بن بريك الوقائع السابقة من صراعات مسلحة في عدن خلال العامين الماضيين.

وسخر بن بريك من بعض قيادات المقاومة مشيرا الى ان بعض القيادات انتقل من مبلط الى عميد في اشارة الى العميد مهران القباطي .

وقال بن بريك انه لايستلم اي اوامر الا من السعودية والامارات وانه لايعترف بالحكومة الشرعية وان المقاومة هي من جاءت به .

واوضح بن بريك انه لايمكن الاعتداء على اي مواطن شمالي لديه وثائق ثبوتية بل اوضح انهم سيعيشون معززين مكرمين.