شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يرأس إجتماعاً لمجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت والان مع التفاصيل

رأس محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت.

وفي الاجتماع تم استعراض تقريراً لخطة الصندوق إلى العام 2020م ووضع النظافة والتحسين في عموم مديريات ساحل حضرموت والذي تضمن عرضاً للخطوط العريضة للخطة ومستوى التقدّم في تنفيذها، وتقريراً عن النفقات التشغيلية والايرادات، والتكليف ببدء إعداد موازنة العام 2020م .

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وجرى في الاجتماع اقرار انتقال إدارة صيانة الإنارة من الصندوق لمكتب الأشغال العامة والطرق على ان يتكفل الصندوق بتوفير مبالغ المصاريف التشغيلية المتفق عليها إلى الأشغال، وتم مناقشة مسودة الشروط المرجعية لإسناد مهمة النظافة لمنطقة المكلا ومنطقة فوة لمتعهدين من القطاع الخاص مع بيان تحليلي عن أعمال النظافة القائمة في المنطقتين وتكاليفها.

كما جرى استعراض المشاكل القائمة في تحصيل مساهمة النظافة المضافة إلى فواتير الكهرباء والتي تشكل أحد أهم الموارد التي يعتمد عليها الصندوق للإيفاء بالتزاماته المالية، ومناقشة الاتفاقية الخاصة بلوائح الاعلانات التجارية ، وضرورة وجود رؤية واضحة حول التبعية في الحدائق والمتنفسات والأدوار المختلفة المتعلقة بإقتراح وإعداد وإبرام العقود الخاصة بها وتقديم الخدمات فيها وإيراداتها، واستكمال حصر أصول الصندوق وتثبيتها، واعتماد إصدار قرار بإعتماد اسبوع النظافة والبيئة الذي يعقد سنوياً بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة الوطني في الـ 20 من فبراير من كل عام.

واختتم الاجتماع بإقرار خطة لتنفيذ برنامج النظافة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.