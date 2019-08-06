شكرا لقرائتكم خبر عن اعتداءات لمستوطنين والاحتلال في الضفة والان مع التفاصيل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مناطق مختلفة في الضفة، ونفذت عمليات هدم ومصادرة لمركبات وجرارات زراعية، فيما هاجم مستوطنون منزلاً وقاعة أفراح جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، وفقاً لما نقلته وكالة معاً الإخبارية، إن عدداً من مستوطني مستوطنة "ايتسهار" هاجموا عند الساعة الثانية من فجر اليوم صالة أفراح ومنزلاً فلسطينياً بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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وأضاف دغلس، أن فلسطينيين تصدوا للمستوطنين، وأجبروهم على الفرار من المكان.

وفي الأغوار، قال مسؤول ملف الاستيطان، إن "قوة من جيش الاحتلال وما تسمى بالإدارة المدنية اقتحموا خربة الرأس الأحمر، وينفذون لغاية اللحظة حملة لمصادرة للجرارات الزراعية والسيارات الخاصة، حيث تم مصادرة جرار زراعي وسيارة و"تريلة" لفلسطيني في أراضي 48.

فيما هدمت قوات الاحتلال، أساسات مبنى قيد الإنشاء في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا، غرب بيت لحم، للمرة الثانية على التوالي، إضافة إلى أساسات مبنى لفلسطيني آخر بحجة عدم الترخيص.