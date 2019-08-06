مسلحون بكواتم يقتلون مدنياً شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره بمنطقة سبع قصور شرقي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال".

واضاف المصدر، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث".