مسلحون بكواتم يقتلون مدنياً شرقي بغداد

افاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره بمنطقة سبع قصور شرقي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال".
واضاف المصدر، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث".
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