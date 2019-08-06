وزير إيطالي يرقص على الشاطئ ويثير الجدل! (فيديو وصور)

أثار نائب رئيس الحكومة الإيطالية ووزير الداخلية، ماتيو سالفيني، جدلا واسعا في البلاد بعد حضور حفلا في منتجع "بابيتي" في ميلانو. وظهر في الحفل وهو يغني ويرقص مع فتيات بالبكيني.

ووفقا لصحيفة "اوراروما" الإيطالية إن سالفيني، اليميني المتطرف، لم يراع أنه يتولى منصب رفيع، وعليه الاحتفاظ بمظهره. وأثارت الصور التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي غضب الكثيرين، الذين يرونه أنه تخطى الحدود.

وأضافت الصحيفة أن في الوقت الذي يستمتع سالفيني بوقته بهذا الشكل غير اللائق، رفض إنقاذ 121 مهاجر لا يزالون ينتظرون الإغاثة في البحر المتوسط.

Advertisements

وفي هذا الفيديو المرفق أدناه، تجدون الجواء الصاخبة التي كان يعيشها الوزير.