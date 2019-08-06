بالصور.. احتراق 20 خيمة بمخيم للنازحين في دهوك

وقال صبري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحريق نشب نتيجة تماس كهربائي في إحدى الخيم وسرعان ما اتسعت النيران واشتعلت بالخيم المجاورة حتى بلغت 20 خيمة وقد حرقت بجميع مقتنياتها".

وأضاف، أنه "لا توجد أي خسائر بشرية، وإنما أضرار مادية جسيمة فقط، وأن حالة التماس الكهربائي التي تسببت بالحريق ليست الأولى"، مطالباً بـ"فوج إطفاء ضمن المخيم لمواجهة الحرائق فور حدوثها".