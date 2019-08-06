بالجدول.. أسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي

وبين الجدول ان مسكوكة 22 غم بلغت مليون و376 دينار، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 290 الف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 10 غم 571 الف دينار.

واوضح الجدول ان سعر سبيكة 15 غم بلغت 859 الف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 20 غم 1.154 مليون دينار، فيما بلغت سعر السبيكة عيار 25 غم 1.450 مليون دينار.



وادناه جدولا باسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للاسبوع الحالي: