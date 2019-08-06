'مللنا الوعود'.. تظاهرة أمام تربية النجف للمطالبة بإعلان أسماء المقبولين للتعيين

تظاهر عشرات الأشخاص، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى مديرية تربية محافظة النجف للمطالبة بإعلان أسماء المقبولين للتعيين "فوراً"، مهددين بإقامة اعتصام في حال عدم تنفيذ مطلبهم.

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