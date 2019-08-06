الصدر يصدر بيانا بشأن ما حصل خلال افتتاح بطولة غرب اسيا بكربلاء

اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، بيانا بشأن ما حصل خلال افتتاح بطولة غرب اسيا في كربلاء، وفيما بين ان تحريم الموسيقى المصاحبة للاستعراض في ملعب كربلاء غير اجماعي، اشار الى ان هذه الافتتاحية لم تحزنه مطلقا. وادناه نص بيان الصدر:



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