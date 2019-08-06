الطب العدلي بالموصل: أغلب الجثث التي تصل لنا جراء النزاعات العشائرية بالمحافظة

كشفت دائرة الطب العدلي في مدينة الموصل، الثلاثاء، ان أغلب الجثث التي تصل للدائرة جراء النزاعات العشائرية بالمحافظة، فيما اكد احد ابناء المحافظة انه فقد خمسة من أبنائه جراء تلك النزاعات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول الدائرة أحمد جاسم قوله ان "العشرات يسقطون شهرياً ضحايا للنزاعات العشائرية في محافظة نينوى"، مبينا ان "أغلب الجثث التي تصل دائرة الطب العدلي هي جراء النزاعات العشائرية بالمحافظة، حيث تنتهي أغلب المشكلات العشائرية بالاقتتال بين أبناء العمومة فيما بينهم، جراء عدم الاتفاق والتراضي لأسباب مختلفة، بعضها تافهة".

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واكد الحاج صادق حسن، وهو من قضاء البعاج أنه "خسر خمسة من أبنائه جراء النزاعات العشائرية في ناحية القيارة جنوب الموصل"، مشيراً إلى أنه "حتى هذه اللحظة، يدفع الناس ثمن ما يسمى بالنزاعات العشائرية التي تترك قتلى بين الأطراف المتنازعة دون الانتهاء بالمصالحة".

يشار إلى أن النزاعات العشائرية في محافظة نينوى خصوصاً، وفي العراق عامة، تتركز على نزاعات مجتمعية منها "النهوة" والنزاعات على الميراث والأراضي الزراعية، فضلاً عن حوادث السطو والسرقات والتجاوز على أملاك الآخرين، وآخرها قضايا الثأر.