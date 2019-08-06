اخماد حريق اندلع داخل مخيم للايزيديين في دهوك

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باخماد حريق اندلع داخل مخيم للايزيديين في محافظة دهوك. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن حريقا اندلع، ظهر اليوم، داخل مخيم جمشكو للاجئين الايزيديين في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، مبينا أن "وزارة الداخلية وجهت اسطول فرق الدفاع المدني في نينوى بالتدخل واخماد الحادث بشكل فوري".



وأوضح المصدر، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق دون ووقوع إصابات بشرية تذكر".

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