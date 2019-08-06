الإرهاب القطري وقروض الأتراك.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/8/6 12:45 م بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"
في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة، يبرز: "مكاسب السعوديات تكشف عن انتهاك الحمدين لحقوق القطريات"، وإعلام فرنسي: أردوغان يعد لحرب «تطهير عرقي» ضد أكراد سوريا، والأطراف السودانية تضع جدولا زمنيا لتنفيذ الإعلان الدستوري، وقرقاش: ارتباط قطر بدعم الإرهاب يعود إلى الواجهة.
وعن الأوضاع اليمنية، تتابعون: المنظمات الأممية في اليمن.. اختراق حوثي وفساد قائم، والسلطات اليمنية تضبط إرهابيا مطلوبا دوليا في تعز.
أما في الاقتصاد فتطالعون: ارتفعت لـ60%.. القروض المتعثرة تحرق المزارعين الأتراك، وتصدع قطاع العقارات القطري يهبط بربح شركاته.
وإلى الملاعب، تطالعون: مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد ويوفنتوس على ضم إريكسن.
وفي التكنولوجيا تتابعون: إل جي تطلق شاشة 5K لأجهزة أبل.
وفي الفن: الفنانة انتصار لـ«العين الإخبارية»: لا أخشى إعادة تقديم «ريا وسكينة».
للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الثلاثاء 6 أغسطس/آب 2019.
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