الان تتابع وزير الدفاع الأمريكي: سنمنع أي توغل تركي في شمال سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 22 دقيقة - 12:01 م, 6 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أثناء زيارته إلى اليابان طوكيو - وكالات - الخليج 365 قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، إن أي عملية تركية في شمال سوريا ستكون “غير مقبولة”، وإن الولايات المتحدة ستمنع أي توغل أحادي الجانب.

وأضاف إسبر للصحفيين المرافقين له في زيارة إلى اليابان: “نعتبر أن أي تحرك أحادي من جانبهم سيكون غير مقبول”.

ومضى يقول: “ما سنفعله هو منع أي توغل أحادي من شأنه أن يؤثر على المصالح المشتركة للولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا”.

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