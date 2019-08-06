الأمم المتحدة تكشف إجمالي ثروة تنظيم “داعش” الإرهابي

وكالات - الخليج 365

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير، إن تنظيم داعش الإرهابي يمتلك مبالغ تصل إلى 300 مليون دولار، بعد فقدان ما يسمى “الخلافة” في العراق وسوريا، مع عدم وجود مطالب مالية للسيطرة على الأراضي والسكان”.

وحاء في التقرير، الذي قدم إلى مجلس الأمن حول التهديد الذي يمثله التنظيم، أن انخفاض وتيرة الهجمات التي يشنها التنظيم المسلح “قد يكون مؤقتاً”.

وأضاف أنه يعتقد أن التنظيم قادر على توجيه هذه الأموال لدعم “أعمال إرهابية” داخل العراق وسوريا وفي الخارج، باستخدام خدمات مثل شركات غير رسمية لتحويل الأموال.

كما يشجع التنظيم على زيادة الاكتفاء الذاتي المالي عبر شبكة من المؤيدين والجماعات التابعة له في أماكن أخرى بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.