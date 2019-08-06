محكمة جزائرية تأمر باحتجاز وزيرين سابقين في مزاعم فساد

ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري، أن المحكمة العليا أمرت الإثنين، باحتجاز وزيرين سابقين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بسبب مزاعم فساد.
وأمرت المحكمة بحبس وزير الأشغال العامة والنقل السابق عبد الغني زعلان ووزير العمل السابق محمد الغازي، وهما أحدث مسؤولان يحتجزان منذ أن طالبت الاحتجاجات التي بدأت هذا العام بمحاسبة المسؤولين عن الفساد ورحيل النخبة الحاكمة عن السلطة.
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