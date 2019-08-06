فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني الإماراتي غداً

تفتتح اللجنة الوطنية للانتخابات، يوم غد الأربعاء 7 أغسطس (آب) رسمياً باب الترشح لانتخابات الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي 2019 أمام المواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية.

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم تلقي وتسجيل طلبات الراغبين في الترشح على مدار خمسة أيام، يحق خلالها تقديم طلبات الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح، شخصياً أو بواسطة وكيل.

وتستمر المرحلة الأولى للعملية الانتخابية حتى نهاية أغسطس، بدءاً بتسجيل المرشحين، ثم إعلان قائمة المرشحين الأولية، يليها تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين، ورد اللجنة على الاعتراضات على المرشحين، وأخيراً إعلان قائمة المرشحين النهائية.

9 مراكز

وستستقبل لجان الإمارات طالبي الترشح من أعضاء الهيئات الانتخابية في 9 مراكز تسجيل تتوزع في جميع الإمارات، وذلك خلال الفترة المحددة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً، وتشمل هذه المراكز: مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الدور الثاني، ثم قاعة رئيس مجلس الادارة في استاد هزاع بن زايد، في مدينة العين، ومجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة، وفي دبي، مركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا)، وفي الشارقة، قاعة رقم (1) في مبنى المجلس الاستشاري للإمارة، وفي عجمان، قاعة الشيخ حميد في متحف عجمان، وفي أم القيوين، الدور الأول في مركز التنمية الاجتماعية، وفي رأس الخيمة، القاعة الكبرى في المركز الثقافي، وأخيراً في الفجيرة، الدور الثامن في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.