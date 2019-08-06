ترامب يطالب بعقوبة الإعدام لجرائم الكراهية والقتل الجماعي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يعتزم العمل من أجل إعداد مشروع قانون يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الكراهية التي على شكل جرائم قتل جماعي.
يأتي ذلك بعد وقت قليل من جرائم القتل الجماعي التي وقعت في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الجاري.
وأكد ترامب في كلمته للأمة اليوم الإثنين في البيت الأبيض، أنه وجه وزارة العدل لإعداد مشروع قانون بذلك.
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