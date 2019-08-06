ظريف : إنهاء الحرب في اليمن سيكون نقطة تحولٍ لدول المنطقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران



أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنّ إنهاء الحرب في اليمن سيكون نقطة تحولٍ لدول المنطقة.

وقال ظريف في تصريح لـ” المسيرة الاثنين” أكدنا منذ البداية أن القضية في اليمن لا تحل عسكريا والآن عليهم أن ينهوا الحرب التي اعتقدوا حسمها في غضون أسابيع رافضين كل الحلول السياسية”.

وأوضح أن إيران لا مشكلة لديها مع السعودية؛ وأن الرياض تريد الانتصار في الحروب العسكرية؛ وهذا أمر بعيد المنال ولن يتحقّق، مشيرا إلى أن هناك أطراف دولية تنظر لتهدئة الوضع في اليمن بأنه يمثل النقطة الأساسية نحو التهدئة الإقليمية والتي ستنعكس إيجابا على الوضع الإقليمي المتوتر.