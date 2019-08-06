بعد تبرع ولي عهد أبو ظبي ب50 مليون جنيه لمعهد الأورام ... نشوى مصطفى :عاش أبناء زايد وعاشت الإمارات الحبيبة

تظل الإمارات دوما قيادة وشعباً سنداً قوياً لمصر وشعبها الشقيق، سيراً على نهج الإمارات الثابت الذي أرساه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أسس للعلاقة التاريخية والراسخة مع مصر.

فقد تبرع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح المعهد القومي للأورام فى مصر،بعد الانفجار الارهابي الذي دمر وجهته وأدي إلى سقوط 20 شهيدًا.

وقال عمرو أديب عبر برنامجه المذاع على فضائية إم بي سي : إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي تبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح المعهد القومي للأورام فى مصر لترميم المعهد الذي تعرض لأضرار جسيمة بسبب انفجار سيارة مفخخة مساء الأحد.

ومن جانبها نشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تكشف بها عن تبرع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد " أبو ظبي"، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بـ50 مليون جنيه لصالح معهد الأورام بعد الانفجاز الذي وقع أمس.

وعلقت نشوى على الصورة قائلة: " رحمة الله على الشيخ زايد اللي وصى ولاده على مصر، عاش أبناء زايد وعاشت الإمارات الحبيبة".

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