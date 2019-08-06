وزارة الموارد المائية العراقية: الخزين المائي يؤمن حاجة البلاد لموسمين مقبلين

ذكرت وزارة الموارد المائية العراقية أن "الخزين المائي يؤمن حاجة البلاد لموسمين"، مبينةً أن العراق طلب من تركيا ملء سد "اليسو" منذ كانون الثاني الماضي"، مشيرةً إلى أن "الخزين المائي جيد ويفي بتأمين كافة الاحتياجات المائية لأغراض الزراعة والشرب والصناعة والبلديات، ولأغراض البيئة للموسمين القادمين".
وأوضحت أن "الواردات المائية لنهر دجلة، تفوق المعدلات السنوية في هذا الشهر مقارنة بالأعوام السابقة".
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