وزارة الموارد المائية العراقية: الخزين المائي يؤمن حاجة البلاد لموسمين مقبلين

ذكرت وزارة الموارد المائية ​العراق​ية أن "الخزين المائي يؤمن حاجة البلاد لموسمين"، مبينةً أن العراق طلب من ​تركيا​ ملء سد "اليسو" منذ كانون الثاني الماضي"، مشيرةً إلى أن "الخزين المائي جيد ويفي بتأمين كافة الاحتياجات المائية لأغراض ​الزراعة​ والشرب و​الصناعة​ والبلديات، ولأغراض ​البيئة​ للموسمين القادمين".

وأوضحت أن "الواردات المائية ل​نهر دجلة​، تفوق المعدلات السنوية في هذا الشهر مقارنة بالأعوام السابقة".