أميركا خسرت حوالي 24 مليون فدان من أراضي الطبيعة في 16 عاما

أفاد ​تقرير​ مستقل صادر عن مركز التقدم الأميركي بأن ​الولايات المتحدة​ خسرت أراضي طبيعية تقدر مساحتها بنحو 24 مليون فدان بين عامي 2001 و2017 بسبب ​الزراعة​ وتنمية موارد الطاقة والإسكان وغيرها من العوامل البشرية مما يجعل البلاد أكثر عرضة لآثار تغير المناخ.

واشارت الدراسة الصادرة عن المركز، وهو مؤسسة فكرية تقدمية بعنوان "ما هي مساحة الأراضي الطبيعية التي ينبغي على أمريكا الحفاظ عليها؟" الى ان أن الولايات المتحدة بحاجة لوضع هدف في سبيل حماية 30 بالمئة من اليابسة والمحيطات بحلول عام 2030 حتى توقف التراجع السريع في مساحة المناطق الطبيعية التي ستحمي البلاد من أسوأ آثار تغير المناخ واندثار الحياة البرية.

وحاول التقرير حساب معدل خسارة الأراضي الطبيعية من خلال تقييم أثر استخراج ​النفط والغاز​ وشق الطرق والإسكان والزراعة وغيرها من الأنشطة البشرية.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تحافظ في الوقت الحالي على 12 بالمئة من أراضي اليابسة في شكل متنزهات وطنية ومناطق برية وغيرها من ​المحميات​ كما تحمي 26 بالمئة من مياه المحيطات الخاصة بها من أنشطة كالتنقيب عن النفط والغاز. ولتحقيق هدف الحفاظ على 30 بالمئة من اليابسة بحلول عام 2030، أوصى التقرير بتعزيز السياسات الأمريكية الحالية للحفاظ على الأراضي وذلك على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات.

اضاف التقرير "تدخل الولايات المتحدة عصرا ستعتمد فيه أكثر من أي وقت مضى على سلامة واستقرار عالم الطبيعة لتوفير الرخاء الاقتصادي وحماية صحة المجتمعات وتخفيف آثار مناخ متغير".