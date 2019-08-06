الجيش التركي: مقتل 7 عناصر من "العمال الكردستاني" شمالي العراق

أعلن ​الجيش التركي​ عن "مقتل 7 من عناصر حزب "العمال الكردستاني" وذلك بغارات جوية نفذتها مقاتلاته شمالي ​العراق​"، مشيراً إلى أن "الغارات استهدفت أوكار الحزب في منطقة غارا في إطار عملية "المخلب" الجارية ضد الإرهابيين في المنطقة".

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