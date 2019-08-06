أيمن الصفدي: لا سلام وأمن واستقرار بدون زوال الاحتلال الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية ​الأردن​ي، ​أيمن الصفدي​، "مركزية ​القضية الفلسطينية​، وتسويتها وفق حل الدولتين بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحصول شعبها على دولة مستقلة وعاصمتها ​القدس الشرقية​"، مشيراً إلى أنه "لا سلام شاملا ولا أمن ولا استقرار من دون زوال الاحتلال وحل الصراع وفق حل الدولتين، ذاك أن الصراع هو أساس التوتر في المنطقة وحله بما ينهي الاحتلال ويضمن قيام ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة هو شرط السلام الشامل".

وشدد على أن "الأردن و​تركيا​ عملا على تطوير شراكتهما وتعزيز تعاونهما في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والأمنية، وفي زيادة التنسيق إزاء جهود حل التحديات الإقليمية".