محمد علي الحوثي يدعو الى رفع الحصار عن الموانئ اليمنية

دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي الى "رفع الحصار الذي تفرضه دول العدوان على الموانئ اليمنية"، مشيرا الى أن "مهمة الأمم المتحدة تخفيف معاناة اليمنيين وليس مفاقمتها".
ولفت إلى أن "إبقاء حصار الموانئ جريمة ومسؤولية الأمم المتحدة تخفيف معاناة الشعب اليمني وتنفيذ اتفاق السويد"، معتبراً أنه "من المستغرب أن يتم الحوار على إضافة آلية تحقق في الموانئ مع بقاء آلية التحقق في جيبوتي"، مشيراً إلى أن "بقاء آلية التحقق في جيبوتي تعتبر تشكيك في جدوى تواجد الأمم المتحدة في الميناء وعبء على التاجر والمستهلك".
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