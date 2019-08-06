محمد علي الحوثي يدعو الى رفع الحصار عن الموانئ اليمنية

دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في ​اليمن​ ​محمد علي الحوثي​ الى "رفع الحصار الذي تفرضه دول العدوان على الموانئ اليمنية"، مشيرا الى أن "مهمة ​الأمم المتحدة​ تخفيف معاناة اليمنيين وليس مفاقمتها".

ولفت إلى أن "إبقاء حصار الموانئ جريمة ومسؤولية الأمم المتحدة تخفيف معاناة الشعب اليمني وتنفيذ ​اتفاق السويد​"، معتبراً أنه "من المستغرب أن يتم الحوار على إضافة آلية تحقق في الموانئ مع بقاء آلية التحقق في ​جيبوتي​"، مشيراً إلى أن "بقاء آلية التحقق في جيبوتي تعتبر تشكيك في جدوى تواجد الأمم المتحدة في ​الميناء​ وعبء على التاجر والمستهلك".