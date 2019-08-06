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محمد علي الحوثي يدعو الى رفع الحصار عن الموانئ اليمنية

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دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في ​اليمن​ ​محمد علي الحوثي​ الى "رفع الحصار الذي تفرضه دول العدوان على الموانئ اليمنية"، مشيرا الى أن "مهمة ​الأمم المتحدة​ تخفيف معاناة اليمنيين وليس مفاقمتها".

ولفت إلى أن "إبقاء حصار الموانئ جريمة ومسؤولية الأمم المتحدة تخفيف معاناة الشعب اليمني وتنفيذ ​اتفاق السويد​"، معتبراً أنه "من المستغرب أن يتم الحوار على إضافة آلية تحقق في الموانئ مع بقاء آلية التحقق في ​جيبوتي​"، مشيراً إلى أن "بقاء آلية التحقق في جيبوتي تعتبر تشكيك في جدوى تواجد الأمم المتحدة في ​الميناء​ وعبء على التاجر والمستهلك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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