مسؤول روسي: إخماد حريق مستودع الذخائر في كراسنويارسك يتم اليوم

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، جنرال ​الجيش​ دميتري بولغاكوف، أن طائرات النقل العسكري من طراز "إيل-76" ومروحيات أخرى ستقوم بإطفاء الحريق الذي اندلع في مستودع ذخائر المدفعية في كراسنويارسك ليتم ​القضاء​ على الحريق بأكمله بحلول نهاية اليوم.

ولفت بولغاكوف في تصريح إلى انه "علينا الآن فتح حركة الطيران، حيث ستقوم 10 طائرات من طراز "إيل-76" ومروحيات بمكافحة الحريق".

وكان قد اندلع حريق، يوم أمس الاثنين، في مستودع للذخائر تابع ل​وزارة الدفاع​ في منطقة أتشينسك بإقليم كراسنويارسك في ​سيبيريا​، وكانت هيئة الطوارئ في الإقليم قد أعلنت، أمس، عن وجود أكثر من 40 ألف قذيفة في هذا المستودع، وأن هناك عمليات إجلاء للسكان في محيط قطره 20 كيلومتراً حول المستودع.