مسؤول روسي: إخماد حريق مستودع الذخائر في كراسنويارسك يتم اليوم

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش دميتري بولغاكوف، أن طائرات النقل العسكري من طراز "إيل-76" ومروحيات أخرى ستقوم بإطفاء الحريق الذي اندلع في مستودع ذخائر المدفعية في كراسنويارسك ليتم القضاء على الحريق بأكمله بحلول نهاية اليوم.
ولفت بولغاكوف في تصريح إلى انه "علينا الآن فتح حركة الطيران، حيث ستقوم 10 طائرات من طراز "إيل-76" ومروحيات بمكافحة الحريق".
وكان قد اندلع حريق، يوم أمس الاثنين، في مستودع للذخائر تابع لوزارة الدفاع في منطقة أتشينسك بإقليم كراسنويارسك في سيبيريا، وكانت هيئة الطوارئ في الإقليم قد أعلنت، أمس، عن وجود أكثر من 40 ألف قذيفة في هذا المستودع، وأن هناك عمليات إجلاء للسكان في محيط قطره 20 كيلومتراً حول المستودع.
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