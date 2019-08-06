الغارديان: جونسون يريد الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق

نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن دبلوماسيين أوروبيين أن "رئيس وزراء ​بريطانيا​ ​بوريس جونسون​ يميل لأن تنسحب بلاده من ​الاتحاد الأوروبي​ بلا اتفاق، ولا ينوي أصلا التفاوض مجددا على اتفاق الانسحاب"، مشيرةً إلى انه "لا نية للتفاوض وهو ما سيتطلب خطة والخروج دون اتفاق هو الآن على ما يبدو السيناريو الرئيسي لدى ​الحكومة البريطانية​".

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