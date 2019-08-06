مؤسسة كهرباء لبنان: عزل مخرج مرجعيون لاستكمال تأهيله

اعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ في بيان "عن عزل مخرج ​مرجعيون​ من محطة مرجعيون الرئيسية مجددا، من تاريخ 6 ولغاية 10 آب 2019 من الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساء، وذلك من أجل استكمال أعمال تأهيل هذا الخط.

وبالتالي، سوف تنقطع التغذية ب​التيار الكهربائي​ طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من مخرج مرجعيون.