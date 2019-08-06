عدنان طرابلسي: لوضع حد نهائي لظاهرة السلاح المتفلت

دعا النائب ادكار طرابلسي ​الحكومة اللبنانية​ خلال رعايته احتفال الخريجين الخامس عشر لثانوية الصلاح الإسلامية في ​بعلبك​ إلى "أن تعنى بهؤلاء ​الشباب​ والشابات لأنهم الرصيد الحقيقي لهذا الوطن، وأن تلتفت بشكل خاص لمنطقة بعلبك التي تفتقر لجامعات أكاديمية وتعاني نقصا في ​المستشفيات​ و​القطاع الصحي​ وغيره".

وشدد على "ضرورة وضع حد نهائي لظاهرة ​السلاح​ المتفلت الذي يحصد أرواح الأبرياء ويزعزع ​الأمن​ والأمان، وأن تعمل ​الدولة​ على عدم السماح لقلة قليلة بترهيب الكثرة الكثيرة، وأن تحزم أمرها بوضع خطة أمنية جدية فتثبت عندها أنها دولة حقيقية لا كرتونية".

وسأل:"هل سينجح أهل السلطة بإبعاد خلافاتهم السياسية عن الأمن فيكسبون رضا الداخل قبل الخارج؟ أم أن خلافاتهم ستدق مرة جديدة مسمارأ في نعش الدولة ومؤسساتها فيحل الخراب على أيديهم ويقع الهيكل على رؤوس الجميع؟".