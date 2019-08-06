وفد قواتي هنأ النائب البطريركي الماروني العام الجديد

قدّم وفد من منطقة ​بنت جبيل​ في حزب “القوات اللبنانية” برئاسة عضو المجلس المركزي جان العلم ومنسق المنطقة الياس حصروني التهنئة للنائب البطريركي الماروني العام الجديد المطران بيتر أسعد كرم في دير سيدة البشارة في رميش، بحضور المدبّر العام في ​الرهبانية اللبنانية المارونية​ الأب كرم رزق ورئيس الدير الأب وسيم كلاكش وعدد من الرهبان والآباء.

ونقل الوفد للمطران الجديد تحيات رئيس الحزب ​سمير جعجع​ وكان تأكيد على أهمية التواصل لما فيه خير المنطقة وأهاليها والتمنيات بالنجاح في المهمات ​الجديدة​ من إعلاء شأن الوطن واكمال الرسالة التاريخية للكنيسة والوجود المسيحي الحر.