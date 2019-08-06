مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروج مخدرات في الشويفات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ انه "توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخص بترويج ​المخدرات​. نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت المفرزة من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه به وتوقيفه في محلة التيرو- ​الشويفات​ على متن دراجة آلية دون لوحات، ويدعى : م. ف. ( مواليد عام 1982، لبناني) بتفتيشه عثر بحوزته على: 8 أكياس شفافة صغيرة، داخل كل كيس منها كمية من مادة ​الكوكايين​ – وغطاء بلاستيك عدد2 بداخلهما مادة الكوكايين - مبلغ من ​المال​ - و​هاتف خلوي​ عدد2 . التحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص".

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