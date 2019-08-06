الرئيس عون عرض مع البستاني شؤون الوزارة والتقى ابو زيد

عرض ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ مع وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ندى البستاني عمل الوزارة والمشاريع الخاصة ب​الكهرباء​ و​السدود​ والطاقة. والتقى الرئيس عو النائب السابق امل ابو زيد واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة وسائر المستجدات.

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