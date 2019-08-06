نفى مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري، عمار حوري أن يكون الحريري قد اعتكف، مشيرا الى أنه في إجازة خاصة وسيعود قريبا.
واضاف حوري في حديث لـ"النشرة": "حتى اللحظة من غير المعروف موعد انعقاد الحكومة ولكن اذا ما توافرت مقومات الجلسة الناجحة قريبا فإنها ستعقد فورا، علما أن هذه المقومات غير متوفرة اليوم"، مشددا على أن مفتاح الحل هو بالعودة الى الدستور والمؤسسات.
كانت هذه تفاصيل خبر حوري للنشرة: الحريري لم يعتكف ولا مقومات لجلسة حكومية ناجحة حتى اللحظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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