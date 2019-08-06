غوتيريس: "داعش" يمتلك مبالغ تصل إلى 300 مليون دولار

كشف الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ في ​تقرير​ قدمه إلى ​مجلس الأمن​ حول التهديد الذي يمثله "​تنظيم داعش​" حاليا، أن "التنظيم يمتلك مبالغ تصل إلى 300 مليون ​دولار​ بعد فقدان ما يسمى "الخلافة" في ​العراق​ و​سوريا​، مع عدم وجود مطالب مالية للسيطرة على أراض والسكان، وانخفاض وتيرة الهجمات التي يشنها التنظيم المسلح "قد يكون مؤقتاً"، مشيرا الى أنه "يُعتقدأن التنظيم قادر على توجيه هذه الأموال لدعم "أعمال إرهابية" داخل العراق وسوريا وفي الخارج باستخدام خدمات مثل شركات غير رسمية لتحويل الأموال".

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