وزير الدفاع الأميركي: أي عملية عسكرية تركية شمال سوريا لن تكون مقبولة

أكد ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ أن "أي عملية عسكرية تركية شمال سوريا لن تكون مقبولة"، مشيراً إلى أن "واشنطن ستمنع التوغل الأحادي في سوريا ولكنها تأمل في التوصل لاتفاق مع أنقرة".

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