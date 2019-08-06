مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات بولاية آسام الهندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 6 أغسطس الجاري، عن خالص التعازي في ضحايا الفيضانات التي أصابت ولاية آسام شمال شرق جمهورية الهند مؤخراً، مما أسفر عن وفاة العشرات، وتضرُر آلاف الأشخاص وتدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.

كما أكد البيان على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة في تلك الأزمة.