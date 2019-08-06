محافظ القاهرة يزور مصابي حادث انفجار قصر العيني بمعهد ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
زار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح الثلاثاء، معهد ناصر؛ للاطمئنان على الحالات التي أصيبت في حادث معهد الأورام أول أمس الأحد.
وحرص محافظ القاهرة على الاطمئنان على المصابين والتحدث معهم، ووجه بتقديم كل أوجه العناية والرعاية لهم، خلال فترة تواجدهم بالمستشفى.
واستمع محافظ القاهرة إلى شرح من الدكتور صلاح جاد مدير المعهد عن الحالات الموجودة لتلقي العلاج بالمعهد.
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