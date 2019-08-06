تغليظ العقوبة.. أول تحرك برلماني لمواجهة أسباب حادث "معهد الأورام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون المرور الجديد، يتضمن عقوبات صارمة؛ لمواجهة السير عكس الاتجاه.

وأوضح كدواني، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتقدم بمقترح لتغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه، بالحبس من 6 أشهر إلى سنة؛ لتكون رادعًا قويًا لكل من تسول له نفسه مخالفة القواعد المرورية.

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واستنكر وكيل دفاع البرلمان، الحادث الإرهابي، الذي وقع في محيط معهد الأورام، مؤكدا أن البرلمان يسرع في مناقشة قانون المرور الجديد بالجلسة العامة، خلال عودة المجلس للانعقاد، لافتا إلى أن اللجان النوعية المختلفة انتهت من إعداد المسودة النهائية للقانون.

وأعلنت وزارة الصحة أمس، ارتفاع عدد الضحايا إلى 20 حالة وفاة، و30 مصابًا.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص تعازيه للضحايا، مؤكدًا عزم مصر على اقتلاع الإرهاب من جذوره.​