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القبض على مشتبه به عقب إخلاء مركز للتسوق في ألمانيا بسبب حقيبة مشبوهة

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محمد اسماعيل - القاهرة - دويسبورج - (د ب أ):

عقب إخلاء مركز للتسوق في مدينة دويسبورج الألمانية بسبب حقيبة مشبوهة مساء أمس الاثنين، تم القبض على مشتبه به في هولندا.

وبحسب بيانات الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء، يُجرى حاليا التحقق مما إذا كان المقبوض عليه له علاقة بالواقعة، وإلى أي مدى تورط فيها.

وتسببت الحقيبة المشبوهة في مهمة كبيرة للشرطة استغرقت ساعات في مركز التسوق. وعقب اكتشاف الحقيبة تم إخلاء مركز "داس فوروم دويسبورج" وتطويقه.

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وتولى خبراء من المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية فحص الحقيبة، وقاموا بضخ مياه قوية على الحقيبة للسيطرة على مواد متفجرة بها. وذكر متحدث باسم الشرطة أن هذا إجراء اعتيادي، موضحا أنه لم يحدث انفجار.

وذكر المتحدث أن السلطات لا تزال تفحص ما بداخل الحقيبة.

وأنهت الشرطة مهمتها في مركز التسوق المتاخم لمحطة القطار الرئيسية بوسط المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

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