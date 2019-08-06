ترامب: منفذو عمليات القتل الجماعي يجب أن يعدموا سريعًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين؛ إنه أمر بإصدار قوانين جديدة تضمن إعدام مرتكبي جرائم القتل الجماعي بسرعة، لإنهاء لجوئهم إلى ”سنوات من التأخير غير الضروري“.

وأضاف ترامب: ”اليوم أصدرت أمرًا لوزارة العدل لاقتراح قانون يضمن أن يواجه من يرتكبون جرائم كراهية وقتل جماعي عقوبة الإعدام وتنفيذ هذه العقوبة بسرعة وبحسم، ودون سنوات من التأخير غير الضروري“.

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ودعا الأمريكيين إلى ”التوقف عن تمجيد العنف“، ووجه الاتهام إلى ألعاب الفيديو في التسبب بعمليات إطلاق النار التي خلفت 29 قتيلًا، مشددًا على أنه ”علينا أن نتوقف عن تمجيد العنف في مجتمعنا، ويشمل ذلك ألعاب الفيديو الفظيعة والبشعة التي تنتشر حاليًا“، وتابع: ”علينا أن ندرك أن الإنترنت وفر مكانًا خطيرًا لتطرف العقول المضطربة“.

كما دعا إلى ”إدانة نزعة تفوق العرق الأبيض بعد عمليتي إطلاق نار أسفرتا عن مقتل 29 شخصًا“، وأثارت اتهامات لترامب بأن خطابه شكّل جزءًا من المشكلة.

وقال في كلمة متلفزة من البيت الأبيض: إن ”منفذ إطلاق النار في ال باسو نشر أجندة على الإنترنت وتتملكه الكراهية العنصرية، وبصوت واحد يجب على أمتنا أن تدين العنصرية والتعصب ونزعة تفوق العرق الأبيض، الكراهية ليس لها مكان في أمريكا“.

ووصف الرئيس الأمريكي عمليات إطلاق النار الجماعية في تكساس واوهايو بأنها ”جريمة ضد الإنسانية جمعاء“.