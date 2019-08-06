السجن لوزيرين سابقين.. ولجنة الوساطة تعلن 3 خطوات جديدة في الجزائر

أمرت المحكمة الجزائرية العليا، اليوم الاثنين، بحبس وزيرين سابقين، بالتزامن مع إعلان لجنة الوساطة والحوار عن الشروع في ثلاث خطوات حاسمة اعتبارًا من الأربعاء المقبل، ضمن جهود البحث عن مخرج من الأزمة السياسية المستمرة منذ بدء حراك 22 فيفري الماضي.

وقال النائب العام لدى المحكمة العليا، في بيان اطلعت ”إرم نيوز“، إنّ المستشار المحقّق أصدر أمرًا بإيداع الوزيرين السابقين للعمل والنقل، محمد الغازي وعبدالغني زعلان، سجن الحراش.

وأضاف البيان: ”متابعة محمد الغازي بأربع جنح أيام كان محافظًا لمنطقة الشلف (220 كم غرب العاصمة الجزائر)، وتتضمن التهم: طلب وقبول مزية غير مستحقة، التبديد العمد لممتلكات عمومية واستغلالها بشكل غير شرعي من طرف شخص أو كيان آخر، استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة“.

من جهته، يُتابع عبدالغني زعلان في ثلاث جنح: التبديد العمد لممتلكات عمومية واستغلالها بشكل غير شرعي من طرف شخص أو كيان آخر، استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة.

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وتعدّ هذه المرة الأولى التي يتّم فيها إيداع زعلان الحبس المؤقت، بعدما ظلّ يستفيد من الرقابة القضائية في ملفات رجال الأعمال الموقوفين علي حداد ومحي الدين طحكوت وأحمد معزوزي وغيرهم.

في شأن آخر، ذكرت هيئة الوساطة التي يقودها الرئيس السابق لمجلس النواب كريم يونس، أنها ستجتمع مع بعض فاعلي الحراك، فضلًا عن دراستها تشكيل لجنتي الحكماء والخبراء، إضافة إلى الاتصال مع عناصر من الجالية الجزائرية في كل دول العالم.

وجاء في البيان أنّ لقاء الأربعاء سيحسم قائمة الشخصيات التي ستحظى بعضوية لجنتي الحكماء والخبراء، بالتزامن مع ضبط برنامج وجولات الحوار في مهمة أسندت لثلاثة وجوه مجتمعية ونقابية وهم: عمار بلحيمر، مختار بن سعيد، ومحمد بقاط بركاني.

وأعلنت هيئة الوساطة، الأحد، عن تشكيل لجنة حكماء، وبدء سلسلة جولات ميدانية عبر محافظات البلاد، وشدّدت اللجنة على أنّها: ”ستعمل كوسيط للتذليل والتقريب بين وجهات نظر مختلف الفواعل“.

وركّزت لجنة الوساطة والحوار على اهتمامها بمشروعي القانون العضوي للانتخابات، ونظيره الخاص بإنشاء السلطة الوطنية التي ستتولى تنظيم انتخابات الرئاسة القادمة.

وكالات