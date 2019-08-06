"الجارديان": سيناريو جونسون الخروج من دون اتفاق

قال دبلوماسيون أوروبيون إن السيناريو الرئيسي بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هو خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وأنه ليست لديه نية للتفاوض مجدداً على اتفاق الانسحاب. بحسب ما نقلت صحيفة الجارديان .

وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي بعد لقاء بين ديفيد فروست كبير مستشاري الشؤون الأوروبية بالحكومة البريطانية ودبلوماسيين من الاتحاد "كان من الواضح أن بريطانيا ليست لديها خطة أخرى". بحسب الصحيفة.

وأضاف "لا نية للتفاوض وهو ما سيتطلب خطة الخروج دون اتفاق هو الآن على ما يبدو السيناريو الرئيسي لدى الحكومة البريطانية".