ترامب يندد بنزعة "العنصرية البيضاء" ويدعو إلى إدانتها

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب موجه إلى الشعب الأميركي بالعنصرية وإيديولوجية تفوق العرق الأبيض، رداً على الانتقادات الموجهة إلى تصريحاته المعادية للهجرة التي قد تكون ساعدت في تزكية العنف الذي كانت آخر فصوله مجزرتان أدتا إلى مقتل 31 شخصاً.

وفيما نُكّست الأعلام فوق البيت الأبيض وفي أنحاء البلاد، دان ترامب على غير عادته، بشكلٍ مباشر العنصريين، في سعيه إلى تهدئة مشاعر الأميركيين.

وفي حين تحاول البلاد استيعاب حادثتي إطلاق النار السبت والأحد، اللتين أدت إحداهما إلى مقتل 22 شخصاً في متجر وولمارت في إل باسو بولاية تكساس، وأسفرت الثانية عن مقتل تسعة آخرين في مقهى في دايتون في ولاية أوهايو، لم يقدّم ترامب أفكاراً جديدة تُعالج مشكلة الأسلحة أو تخفّف آلام البلد الذي تعوّد على سماع أنباء عمليات القتل الجماعية.

وقال ترامب "يجب على أمّتنا أن تدين العنصريّة والتعصّب ونزعة تفوّق العرق الأبيض".

وأكّد أنّ المرض العقلي هو السبب الرئيسي وراء عمليات القتل الجماعي في أميركا، وليس الأسلحة المتوفرة بسهولة أو التفكير المتطرف بحسب ما يرى دعاة ضبط الأسلحة.

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وفي كلمته القصيرة، لم يتطرّق ترامب للفكرتين اللتين أوردهما في تغريدات سابقة وهي زيادة التدقيق في خلفيات مشتري الأسلحة، وأن أي إصلاح لقوانين الأسلحة يجب أن يرتبط بتغيرات في قوانين الهجرة.

إلا أنه قال إنّه يدعم ما يسمّى قوانين "العلم الأحمر" التي تسمح للسلطات بمصادرة أسلحة من أشخاص بعد أن يتبين أنّهم يشكّلون خطراً جسيماً.

من جهته اعتبر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أنّه "يجب أن نرفض بحزم الخطابات التي يُلقيها أي من قادتنا والتي تُغذي أجواء الخوف والكراهية أو التي تجعل المشاعر العنصرية أمراً طبيعياً"، من دون أن يسمّي ترامب مباشرة.

وقالت الشرطة الاثنين أنها لا تملك دليلاً حتى الآن على أن العنصرية لعبت دوراً في عملية إطلاق النار في دايتون.

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