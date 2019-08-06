بالفيديو: اللحظات الأولى لانفجارات روسيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 10:09 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أظهرت لقطات جديدة حجم الانفجارات الضخمة التي هزت قاعدة عسكرية روسية في منطقة سيبيريا، أمس الاثنين. ورصدت اللقطات وميض الانفجارات المتتالية في قاعدة قرب مدينة أتشينسك، وتصاعد أعمدة الدخان إلى السماء. وأعلنت السلطات الروسية إنه تم إجلاء 11 ألف روسي من أحياء أتشينسك عقب وقوع الانفجارات ونشوب حريق في مخزن عسكري. Advertisements المصدر روسيا اليوم

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