اخبار العالم

انفجارات تهز مستودع أسلحة في روسيا

0 نشر
Zeina 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 10:09 صباحاً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

هزت سلسلة تفجيرات مستودع أسلحة في قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا أمس الاثنين مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص ودفع شركة روسال المنتجة للألومنيوم لتعليق العمل في أكبر مصنع لإنتاج الألومينا في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء تاس عن السلطات المحلية قولها إنه تم إجلاء 11 ألف روسي من أحياء في مدينة أتشينسك بمنطقة كراسنويارسك عقب وقوع الانفجارات ونشوب حريق في مخزن عسكري.

ونقلت تاس عن أطباء قولهم إن ثمانية أشخاص أصيبوا في الحادث.

ونقلت الوكالة كذلك عن مصدر قوله إن جنديا روسيا لقي حتفه، بينما نفى مصدر بوزارة الدفاع لوكالة الإعلام الروسية المعلومات المتعلقة بموت جندي.

Advertisements

وقالت شركة روسال وهي أكبر منتج للألومنيوم في العالم خارج الصين إنها علقت العمليات في مصنعها في أتشينسك وأجلت كل العاملين باستثناء الأساسيين لضمان سلامتهم.

ويعد هذا أكبر مصنع في روسيا لإنتاج الألومينا وهي المادة الخام التي تتحول بعد صهرها إلى ألومنيوم.

 

المصدر وكالة سبوتنيك الروسية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجارات تهز مستودع أسلحة في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا