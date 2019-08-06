بالفيديو: “رعب حقيقي” داخل طائرة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية إلى إخلاء ركابها بعد أن امتلأت بالدخان، وذلك قبل 10 دقائق من هبوطها في مطار مدينة فالنسيا في إسبانيا.

وأجبر ركاب طائرة “بريتيش إيرويز” على استخدام المزالج المنسدلة الخاصة بالحالات الطارئة بدلا من السلم أو الأنبوب، بعد أن حطت بسلام على مدرج مطار فالنسيا مساء الاثنين.

وكتبت المسافرة لوسي براون على حسابها على تويتر تقول إن “المشهد داخل الطائرة كان أشبه بفيلم رعب حقيقي”، وفقا لما نقلته عنها صحيفة إندبندنت البريطانية.

وقالت إنها تعرضت لتجربة مخيفة على متن الطائرة المتوجهة إلى فالنسيا، مضيفة أن مقصورة الركاب في الطائرة “امتلأت بالدخان.. واضطروا إلى إخلائنا بواسطة مخارج الطوارئ، ولحسن الحظ نزل الجميع وكلهم بخير”.

Advertisements

أما المسافرة غايل فيتزباتريك، التي كانت برفقة زوجها متوجهين من مطار هيثرو إلى إسبانيا لقضاء العطلة، فقالت إن المسافرين أصيبوا بالذعر وكانوا يصرخون خوفا.

وأضافت فيتزباتريك “لقد كانت خائفة للغاية، كانت الرحلة على وشك الوصول، فقبل الهبوط بعشر دقائق أخذت الطائرة في الانخفاض والهبوط بسرعة بينما الدخان يندفع داخل مقصورة الركاب، لقد كانت الدخان أبيض وحادا ويثير الرعب”، مشيرة إلى أنها سمعت أحاديث عن مشكلة في وحدة التكييف بالطائرة.

المصدر سكاي نيور عربية