الصين تحذر المتظاهرين في هونج كونج

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أوضح مسؤول صيني مسؤول عن شؤون هونج كونج إن العقاب لمن يقفون وراء أسابيع من الاحتجاجات العنيفة في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية "مسألة وقت فقط".

يبدو أن تصريحات يانغ غوانغ، المتحدث باسم مكتب شؤون مجلس الوزراء الصيني في هونج كونج وماكاو، تشير إلى أن بكين ستتخذ موقفا متشددا ضد الاحتجاجات وليس لديها خطط لفتح حوار حول مطالبهم بالإصلاحات السياسية.

كما دعا يانغ مواطني هونج كونج إلى رد المحتجين برفضهم قبول موادهم الترويجية ومعارضة تعطيلهم وسائل النقل العام.

