كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس النواب الهندي يصادق علي مشروع قانون لتقسيم كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يصادق مجلس النواب الهندي على مشروع قانون من شأنه أن يقلل من ادارة حكومة كشمير ذات الغالبية المسلمة.

ويصوت لوك ساهبا على "مشروع إعادة تنظيم جامو وكشمير" اليوم الثلاثاء، بعد يوم من اقتراح الإجراء إلى جانب أمر رئاسي ينص على إلغاء حكم دستوري يمنح الكشميريين وضعا خاصا. وقد تم تشديد الأمن في كشمير قبل اتخاذ التدابير لمنع الاحتجاجات.

من المتوقع أن يصادق مجلس النواب بسهولة على مشروع القانون الذي يقضي بتقسيم الولاية في حالة تمريره إلى منطقتين هما جامو وكشمير التي ستضم هيئة تشريعية منتخبة ولاداخ التي ستحكمها الحكومة المركزية مباشرة بدون هيئة تشريعية من تلقاء نفسها.

وقد وافق مجلس الشيوخ في البرلمان على مشروع القانون بأغلبية الثلثين، مع تصويت العديد من نواب المعارضة مع حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم.

