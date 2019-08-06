كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: إذا كانت أمريكا تريد المحادثات فعليها رفع كل عقوبات إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن السلام مع بلاده هو أصل السلام والحرب معها هي أم كل الحروب.

وأضاف روحاني "إذا كانت الولايات المتحدة تريد إجراء مفاوضات مع إيران فعليها رفع كل العقوبات".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

Advertisements

وقال ظريف، في حينها، إن أمريكا فرضت عليه عقوبات لأنه "يمثل تهديدا لجدول أعمالها"، موضحا في حسابه الرسمي على "تويتر":" السبب الأمريكي وراء تعقبي هو أنني "المتحدث الرئيسي باسم إيران حول العالم.. هل الحقيقة حقا مؤلمة؟".

بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه سيتم تعزيز حملة العزلة الدبلوماسية والضغط الاقتصادي ضد إيران طالما تواصل طهران توسيع برنامجها النووي.